Smascherata coppia di truffatori sul Web

(Di giovedì 14 marzo 2024) Con la scusa di acquistare un bracciolo per auto che l’uomo aveva messo in vendita su Subito.it, sono riusciti a convincerlo a effettuare quatto ricariche di PostePay, per un totale di quasi mille euro, sottraendogli il denaro anziché versarlo per la compravendita. La vittima è un pensionato di 69 anni di Tavernerio, che aveva messo in vendita il pezzo di ricambio, trovando due presunti venditori disposti ad acquistarlo. I due, che i carabinieri di Albate hanno identificato e arrestato, sono un albanese di 36 anni e un italiano di origine slava di 57 anni, entrambi residenti a Venezia. Sono riusciti a convincere il venditore a recarsi a uno sportello di ricarica della PostePay, dove avrebbe dovuto incassare il pagamento: ma al contrario, gli hanno fatto fare quattro ricariche sulla loro utenza, riuscendo a incassare 994 euro. I militari sono risaliti ai due ...