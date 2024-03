Sliver, William Baldwin minaccioso dopo le confessioni di Sharon Stone: "So così tanti segreti su di lei...": Le pesanti rivelazioni di Sharon Stone su quanto accaduto sul set di Sliver hanno fatto infuriare la co-star William Baldwin. L'attore ha prontamente reagito via X, insinuando di conoscere retroscena ...comingsoon

The actor with whom Sharon Stone was forced to have sex was furious at her revelation and claimed dirty dirt on her: The brother of the famous producer Alec Baldwin, the American actor William"Billy" Baldwin ... really had a romantic interest in the two of them on the set of the movie "Sliver" 30 years ago. The ...eng.obozrevatel

Billy Baldwin fires back at co-star Sharon Stone after her 'Sliver' sex claim: Sharon Stone identifies producer who allegedly pressured her to sleep with her 'Sliver' co-star ...msn