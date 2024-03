Slitta il concerto di Giovanni Allevi a Taranto | Problemi di salute dell’artista

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 14 marzo 2024) E’ stato rimandato al 30 aprile ildi, nell’ambito del "Piano solo tour", previsto per domani al Teatro Orfeo di. Il, informano sempre gli organizzatori dell’evento, «è stato rinviato a causa didi». I possessori dei biglietti, si informa ancora, potranno utilizzarli per la nuova data, mentre non sono previsti rimborsi.