Slavia Praga-Milan | Pioli | “La svolta nell’espulsione Ora ai quarti …”

Sono Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a indirizzare il match già nel primo tempo. Praga (REPUBBLICA CECA) - Dopo il 4-2 di San Siro, il Milan si impone per 3-1 a Praga e stacca il pass per i quarti di ... (ilgiornaleditalia)

Tutto facile per il Milan che avanza in scioltezza ai quarti di finale di Europa League. I rossoneri, come all'andata al Meazza, sfruttano la superiorità numerica per l'espulsione di un avversario ... (liberoquotidiano)