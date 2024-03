Slavia Praga-Milan | Mike Maignan ko | infortunio al ginocchio destro Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024) Duranteè finito ko per unalche lo ha costretto a uscire Ilsta giocando contro loall’Eden Arena, nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Nei primi minuti della sfida per i rossoneri c’è stata subito una tegola importante: l’di. Il francese infatti è uscito al 18? per un problema al. Al suo posto è entrato Marco Sportiello. I problemi per il portiere rossonero erano arrivati fin da subito. Al 3? infattiaveva subito un brutto fallo da Vicek in area di rigore, ...