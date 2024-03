Slavia Praga-Milan live | Pioli si affida ai big per centrare i quarti Europa League in diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Missione a(calcio d’inizio alle 18.45) per conquistare idi finale di. E dimenticare l’inchiesta sulla cessione del club da Elliott a RedBird. Nonostante il 4-2 conquistato nella gara d’andata, per i rossoneri non si prospetta un compito facile: a San Siro loha dimostrato di essere un avversario temibile, riuscendo a segnare due gol nonostante l’inferiorità numerica. Ildeve evitare cali di concentrazione in difesa e sfruttare gli spazi per colpire lo. La speranza è che la serata vissuta a Rennes nel ritorno dei playoff, con i tre gol incassati, sia servita da lezione.non vuole ...