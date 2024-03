Slavia Praga-Milan | Leao | “Milanista al 100% Su Maldini e Ibrahimovic…”

AGI - Dopo il 4-2 di San Siro, il Milan si impone per 3-1 a Praga e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Sono Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a indirizzare il match già nel primo ... (agi)

EUROPA LEAGUE - Slavia Praga-Milan 1-3: rossoneri ai quarti, ma Maignan va ko

Jurasek firma la rete della bandiera. Il Milan, grazie all'1-3 rifilato allo Slavia Praga, si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Ma per Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, arriva ...areanapoli

Europa League: Pioli, anche il Milan in corsa per la coppa: Ci sono otto squadre che possono vincere l'Europa League e ci siamo anche noi": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo la vittoria sullo Slavia Praga e la qualificazione ai quarti di Europa ...ansa

Europa League, il Milan stacca il pass per i quarti: battuto ancora lo Slavia: La squadra di Pioli ha trionfato fuori casa contro lo Slavia Praga per 1-3, dopo aver vinto anche la gara d'andata. In gol per i rossoneri Pulisic, Loftus Cheek e Leao.laziopress