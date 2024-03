Slavia Praga-Milan | le formazioni ufficiali | dal 1' Calabria e Adli | Provod con Chytill

Il Milan nel 4-2 all’andata contro lo Slavia Praga ha confermato pregi e difetti che si vedono dall’inizio della stagione. Una fase offensiva in cui non mancano le opzioni e infatti sul tabellino ... (infobetting)

Giornata di Europa League per il Milan e tradizionale pranzo Uefa prima del match per la dirigenza del club rossonero in quel di Praga. “Ciao a tutti, sono ancora qua, come vedete”. Così l’ad del ... (sportface)