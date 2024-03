Slavia Praga-Milan | la MOVIOLA | espulsione severa a Holes | Tomori salta la prossima Lancio di oggetti dai tifosi

(Di giovedì 14 marzo 2024) La sfida tra, in scena alle 18.45 all'Eden Arena della capitale della Repubblica Ceca, vale per il ritorno degli ottavi...

Europa League, il Milan stacca il pass per i quarti: battuto ancora lo Slavia: La squadra di Pioli ha trionfato fuori casa contro lo Slavia Praga per 1-3, dopo aver vinto anche la gara d'andata. In gol per i rossoneri Pulisic, Loftus Cheek e Leao.laziopress

Il Milan ai quarti di Europa League, Slavia sconfitto anche a Praga: segnano Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao: A Praga è festa Milan, che vince 3-1 in casa dello Slavia (dopo il 4-2 dell’andata) ed esulta per la qualificazione ai quarti (domani conoscerà l’avversario) grazie ai gol realizzati da Pulisic, ...ilmessaggero

Slavia Praga-Milan 1-3, pagelle: magnifico Leao, Pulisic c'è. Giroud unico in ombra: MAIGNAN 6,5 Si fa male al ginocchio destro, prova a resistere e fa una grandissima parata. Ma il ginocchio fa male (21’ Sportiello 6: con lo Slavia in dieci non fa una sola parata. Ma un gol ...leggo