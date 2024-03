Slavia Praga-Milan | Europa League | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questo pomeriggio alle 18.45, all’Eden Arena, loospita ilper il ritorno degli ottavi di finale dell’. Match da non perdere con i rossoneri che scenderanno in campo forti del margine dell’andata, poiché avevano vinto per 4-2. Tuttavia, Rennes ha insegnato a non dare mai nulla per scontato e loin casa quest’anno ha fatto parecchi scherzi. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove seguire inil match: le ultime Crediti foto: ACFacebookLo ha detto anche Pioli che il risultato dell’andata ...