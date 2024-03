Slavia Praga-Milan | Calabria fuori all’intervallo | il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nell’intervallo del match di Europa League, Davideè stato sostituito da Pierre Kalulu. Ecco ilIlha conquistato agevolmente la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Pioli infatti ha vinto per 3-1 contro loall’Eden Arena. A decidere il match sono stati i gol di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. La partita si è messa subito in discesa, con il rosso a Holes al 21?, che ha consentito ai rossoneri di giocare in superiorità numerica per gran parte della gara. Proprio in questa occasione, Davideha subito un fallo piuttosto duro, che ha portato al rosso dopo l’On Field Review. Il capitano rossonero è stato a terra un paio di minuti, poi si è rialzato e ...