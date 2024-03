Slavia Praga-Milan 0-2 LIVE | cechi in 10 | segnano Pulisic e Loftus Cheek in 2'

Infortunio Maignan, prova a rimanere in campo ma viene sostituito: come sta e cosa è successo in Slavia Praga-Milan: Il Milan è sceso in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ma dopo soli 20 minuti ha perso Mike Maignan per infortunio. Il portiere francese, infatti, è stato ...ilmessaggero

Maignan esce per infortunio: Milan in ansia, le condizioni: Mike Maignan costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti di gioco, nel primo tempo di Slavia Praga-Milan. Inforutnio per il portiere rossonero, che ha provato a continuare, prima di essere ...corrieredellosport

Slavia Praga Milan, Jankulovski incontra i rossoneri: ecco cosa è successo nel pre-partita: L’ex giocatore del Milan Jankulovski è andato in hotel a salutare la squadra prima del match di Europa League contro lo Slavia Praga. Il ceco ha ritrovato Bonera, suo ex compagno, e ha fatto l’imbocca ...milannews24