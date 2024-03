Slavia Praga-Milan 0-1 | gol di Pulisic | Europa League News

(Di giovedì 14 marzo 2024) Christianporta il Diavolo in vantaggio indi. Bella azione conclusa in gol dallo statunitense

Mike Maignan , portiere del Milan , è uscito al ventunesimo minuto del primo tempo per infortunio . Ecco le condizioni Ha provato a rimanere in campo, ma non ce l’ha fatta: Mike Maignan , portiere ... (calcionews24)

Slavia Praga Milan, Pioli: «Ci aspettiamo ritmo, non sarà semplice»: Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dell’imminente sfida contro lo Slavia Praga, valevole per gli ottavi di Europa League PRIMO PASSO STASERA PER L’OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – «Deve essere ...calcionews24

Infortunio Maignan, prova a rimanere in campo ma viene sostituito: come sta e cosa è successo in Slavia Praga-Milan: Il Milan è sceso in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ma dopo soli 20 minuti ha perso Mike Maignan per infortunio. Il portiere francese, infatti, è stato ...ilmessaggero

Moviola Slavia Praga Milan: gli episodi dubbi del match: Moviola Slavia Praga Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 2023/24 Il Milan affronta lo Slavia Praga, nel match valido per il ritorno degli ...milannews24