Sisma in Montenegro | registrata anche dal sismografo di Montevergine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alle ore 4:06, una forte scossa di terremoto (magnitudo 5.5) è statain. Ilè stato rilevatodaldell’Osservatorio”. Secondo i dati, ilha avuto epicentro a 5 chilometri a sudovest di Carodje, in una zona disabitata. Il terremoto è stato registrato, nello specifico, a circa 30 chilometri dalla città di Niksic, ine a 25 chilometri dalla città bosniaca di Bileca.che è stato registrato – appunto –daldell’Osservatorio dia cui è relativa l’immagine. La scossa è stata avvertitasulla costa adriatica meridionale dell’Italia. Segnalazioni in tal senso ...

5.20 Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) nel nordovest del Montenegro non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. Secondo l'Istituto ... (televideo.rai)

Terremoto in Montenegro registrato anche dal sismografo di Montevergine: La scossa di magnitudo 5.5, alle ore 4:06, (3:06 ora locale), nel nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina ...irpinianews

Articoli con argomento: ‘costa adriatica’: Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5, originata nel nordovest del Montenegro, è stata chiaramente percepita sulla costa adriatica meridionale dell'Italia, soprattutto in Puglia. Nonostante la ...trmtv

Terremoto 5.5 in Montenegro, scossa avvertita anche in Puglia: Un terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso nella notte – alle 3:06 ora locale (le 4:06 in Italia) – il nordovest del Montenegro, non lontano dal confine con la Bosnia ed Erzegovina. L'epicentro è stato a ...msn