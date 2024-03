Sinner schiacciasassi a Indian Wells | anche Lehecka non può nulla | è in semifinale

In una straordinaria dimostrazione di talento e dominio, il tennista italiano Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale degli Australian Open , sconfiggendo Sebastian Báez in un incontro che ha ... (thesocialpost)

Jannik Sinner schiacciasassi impassibile, Shelton in lacrime.

Sinner spazza via Shelton a Indian Wells per la 15° vittoria consecutiva: è già tra i grandissimi: Sinner grazie al successo su Shelton a Indian Wells ha ottenuto la 15a vittoria consecutiva. Un risultato che gli permette di agganciare Agassi e Djokovic nella classifica delle vittorie di fila in ...fanpage

Jannik Sinner toglie un altro record ad Adriano Panatta: Continua a mietere record lo schiacciasassi Jannik Sinner. Impegnato al torneo di Indian Wells, il campione altoatesino ha rispettato il pronostico anche con Jan-lennard Struff, di cui – mentre in ...sportal