Sinner non si ferma più | battuta la rivelazione Lehecka in due set | semifinale a Indian Wells

(Di giovedì 14 marzo 2024) Jannikinal "BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento californiano dell’Tennis Garden (montepremi 11.918.990 dollari). Il 22enne di Sesto Pusteria, numero 3 del ranking e del seeding, ha battuto in due set il ceco Jiri, numero 32 Atp e 32esima testa di serie. Il tennista azzurro si è imposto con un duplice...

Sinner , l’ invito piccante ha lasciato tutti a bocca aperta: non vede l’ora di “conoscerlo” sotto altre vesti. Jannik Sinner è uno di quei campioni che mettono tutti d’accordo. Uno per il quale vale ... (ilveggente)

Già maturo, a 22 anni. E non solo tecnicamente. Il salto di qualità di Jannik Sinner , ormai protagonista assoluto del circuito del tennis mondiale ben al di là della posizione numero 3 occupata (per ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells dopo la vittoria su Lehecka con il risultato di 6-3, 6-3. Un'altra prova di forza da parte del tennista italiano che aspetta uno tra Zverev e ... (fanpage)

Sinner diventa n.2 nel ranking Atp se: ecco cosa deve succedere per superare Alcaraz: Jannik Sinner ha vinto contro Jiri Lehecka nelle semifinali di Indian Wells e ha messo nel mirino il secondo posto del ranking Atp. Il tennista italiano ha archiviato la pratica contro il ceco in due ...ilmessaggero

Tennis, Sinner in semifinale a I.Wells: 20.44 Tennis, Sinner in semifinale a I.Wells Jannick Sinner approda alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Il trionfatore dell'Australian Open, ai quarti, si sbarazza del ceco Jiri Le- heck ...televideo.rai

Sinner “stende” anche Lehecka: è in semifinale ad Indian Wells: prova ad usare un po’ più il campo senza picchiare come un fabbro su ogni palla. Sinner però non si scompone e continua a governare gli scambi con estrema decisione (2-1). Nel quarto game il ceco ...sport.tiscali