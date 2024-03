Sinner-Leheckha a che ora oggi | Indian Wells 2024 | dove vederla in diretta tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuova importante sfida per Jannik. Il campione altoatesino nei quarti di finale del torneo sul cemento californiano affronta Jiri Lehecka. Il ceco, numero 32 della classifica Atp, per avanzare nel tabellone ha dovuto "fare scalpi" eccellenti come quelli del russo...

C’è Lehecka tra Jannik e la semifinale ad Indian Wells: Sta andando come un treno Jannik Sinner. Non solo nel deserto californiano ma dall ... 3 del ranking e del seeding, affronta il ceco Jiri Lehecka, n.32 ATP e 32esima testa di serie, vincitore in ...sport.tiscali

Come vedere Sinner-Lehecka in streaming e in TV: Alle 19:00 Sinner affronta Lehecka nei quarti di finale di Indian Wells. Ecco come vedere il match in TV e in streaming su smart TV e dispositivi mobile ...tecnologia.libero

Indian Wells, finisce il sogno di Nardi: il quadro completo dei quarti di finale: Indian Wells, finisce il sogno di Nardi: il quadro completo dei quarti di finale. Andiamo a vedere insieme chi sono gli otto rimasti in gara.tennisfever