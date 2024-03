Sinner-Lehecka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Janniksfiderà Jirinei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. L’altoatesino è reduce dalla vittoria ai danni del beniamino di casa Ben Shelton, contro cui ha faticato nel primo set, salvo poi concedergli soltanto un game nel secondo parziale. Tra lui e il penultimo atto c’è il ventiduenne ceco, che ha stupito tutti negli ultimi due turni estromettendo prima il russo Andrey Rublev e poi il greco Stefanos Tsitsipas. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti a livello di circuito maggiore. Secondo le quote dei bookmakers il maggiore indiziato per andare avanti è, reduce dai titoli vinti consecutivamente tra Melbourne e Rotterdam e da una ...

Sinner a Indian Wells con papà: ricette in cucina, serie tv e serenità: Alla spesa, mentre lui si allena e gioca, pensa papà ma poi, la sera, è bello riscoprirsi famiglia. «Spesso cuciniamo insieme, poi ci guardiamo una serie alla tv: sono tutte piccole cose che mi sono ...corriere

Dove vedere Sinner-Lehecka in streaming (Indian Wells): Le informazioni su dove vedere in streaming la sfida valevole per i quarti di finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka.punto-informatico

LIVE Sinner-Lehecka, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: ceco in ascesa sulla strada verso Alcaraz: Per tutti, ormai da 2 anni, è l’erede designato di Tomas Berdych. E in Jiri Lehecka c’è qualcosa di quel meraviglioso tennista che se non… Leggi ...informazione