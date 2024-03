Sinner-Lehecka | le quote per le scommesse | bookmakers senza dubbi | situazione di vantaggio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Jannikpartirà con tutti i favori del pronostico contro Jirinei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver sconfitto di forza il temibilissimo statunitense Ben Shelton, il tennista italiano si troverà di fronte l’insidioso ceco, numero 32 del mondo che è riuscito a eliminare due big come il russo Andrey Rublev e il greco Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse altoatesino, reduce da 18 vittorie consecutive, vuole continuare la propria striscia e punta a proseguire la propria avventura sul cemento americano, dove potrebbe dare vita a una rovente semifinale con lo spagnolo Carlos Alcaraz, spareggio per il numero 2 al mondo (ma l’iberico dovrà passare dalle grinfie del tedesco Alexander Zverev). Leper lesono molto interessanti alla vigilia dell’incontro. Per gli allibratori ...

