Sinner-Lehecka | in diretta il match di Indian Wells | Jannik in semifinale | vince in due set 6-3; 6-3

(Di giovedì 14 marzo 2024)si gioca i quarti di finale dicontro il ceco Jiri: in palio la, dove potrà incontrare Carlos Alcaraz (atteso dalcon Zverev)

Tutto facile per Jannik Sinner nei quarti di finale del ‘BNP Paribas Open’, primo ATP Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul cemento dell’ Indian Wells Tennis Garden. Il tennista ... (ilfattoquotidiano)

Una corsa senza fine, quella di Jannik Sinner . Il campione italiano ha battuto Jiri Lehecka 6-3 6-3 in una giornata nuvolosa e ventosa e si è accomodato in semifinale agli Indian Wells , eguagliando ... (thesocialpost)

Il video con gli Highlights di Sinner-Lehecka , incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 . Vittoria piuttosto agevole per l’azzurro numero tre al mondo, che si ... (sportface)

Sinner “stende” anche Lehecka: è in semifinale ad Indian Wells: L’azzurro consolida il vantaggio (3-1): Lehecka continua a restare in scia (3-2). Nell’ottavo game Sinner si complica inaspettatamente la vita offrendo una chance di contro-break al suo avversario, ...sport.tiscali

Tennis, Sinner in semifinale a Indian Wells: Roma, 14 mar. (askanews) - Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells. L'altoatesino chiude i conti 6-3, 6-3 in meno di un'ora e mezzo di gioco con il ceco Jiri Lehecka, n.32 ATP e 32esima testa di ...sport.tiscali

Indian Wells: Sinner vola in semifinale, Lehecka battuto 2-0 (6-3 6-3): Jannik Sinner (n.3 del ranking mondiale) batte il ceco Jiri Lehecka (n.32) 2-0 DIRETTA SET e accede alle semifinali del torneo Atp 1000 Master di Los Angeles, sui campi di Indian Wells. Diciottesima ...ansa