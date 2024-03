Sinner Express vuole proseguire la sua corsa a Indian Wells | tra lui e la semifinale con Alcaraz? c’è Lehecka

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel tennis, come d’altronde nello sport, non esistono partite facili, già vinte in partenza, perché dall’altra parte della rete c’è sempre un avversario pronto a vendere cara la pelle. Ecco, questo non sembra valere per Jannik, che in questo 2024 ha vinto tutte e 15 le partite giocate e addirittura non perde un match dallo scorso novembre. Se dall’esordio contro Kokkinakis ci si aspettava un comodo successo, non era scontato che accadesse altrettanto contro l’ostico Struff né tantomeno contro il beniamino di casa Shelton, contro cui l’azzurro ha rischiato di complicarsi la vita nel parziale d’apertura (sprecando un set point sul 5-4 e servizio), ma dopo aver conquistato il tie-break non ha avuto più difficoltà. Dopo aver vinto l’Australian Open e il torneo di Rotterdam,ribadisce così le proprie intenzioni di mettere le mani anche sul ...

