Sinner batte Lehecka e vola in semifinale a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Si avvicina la sfida atra Jannike Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro è approdato insuperando in due set (duplice 6-3) il ceco Jiri, 32esima testa di serie del tabellone del torneo Master 1000 californiano. L'attesa ora è per conoscere il nome del suo sfidante, con lo spagnolo grande favorito nel match che lo vede opposto ad Alexander Zverev. Il tedesco, di certo, proverà a rovinare le aspettative di migliaia di fan che non vedono l'ora di assistere alla sfida che mette in palio la seconda posizione delle classifiche mondiali. Dall'altra parte del tabellone c'è già un altro tennista approdato in, Rune, che attende uno tra Paul e Ruud. Non una partita da ricordare quella trae ...