Sinner batte Lehecka 6-3 | 6-3 oggi | è in semifinale a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikinall’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 3 del mondo,nei quartiil ceco Jiri, testa di serie numero 32, per 6-3, 6-3 in 1h25?. Il 22enne altoatesino attende inil vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, e il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 6., che va all’assalto della seconda posizione in classifica, incamera il 19esimo successo consecutivo tra 2023 e 2024. Il numero 3 del ranking regola l’avversario pur non fornendo una memorabile prestazione al servizio (attorno al 50% di prime palle). L’azzurro, in compenso, fa i buchi sul cemento quandoè costretto a ricorrere alla ...