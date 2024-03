(Di giovedì 14 marzo 2024) LOS ANGELES – Poco più di un allenamento, per Jannik, che avanza inper il secondo anno consecutivo al torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 3 del mondo e del seeding, supera nettamente ilceco Jiri, numero 32 del ranking Atp e del L'articolo proviene da Firenze Post.

Sinner batte in due set il coetaneo Lehecka: e vola in semifinale a Indian Wells

