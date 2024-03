Sinner | altra impresa | batte Lehecka e vola in semifinale a Indian Wells

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una corsa senza fine, quella di Jannik. Il campione italiano ha battuto Jiri6-3 6-3 in una giornata nuvolosa e ventosa e si è accomodato inagli, eguagliando il risultato dello scorso anno. Ora attende di conoscere il proprio avversario: fra poche ore Carlos Alcaraz scenderà in campo contro Sascha Zverev, per provare a raggiungerlo nello scontro diretto che vale il 2° posto. Se lo spagnolo dovesse cedere al tedesco che lo aveva già eliminato all’Australian Open, Jannik sarà certo del sorpasso nel ranking. Quello controè stato un incontro giocato in maniera pulita e senza troppa apprensione da, che ha tentato anche soluzioni inedite come il rovescio in lungolinea. Tanta la differenza di livello tra il numero 3 ...

Sarà la campionessa di sci Federica Brignone a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 . dopo il no (non ancora ufficiale) di Jannik Sinner , Amadeus ha ottenuto il sì di un’altra stella dello ... (fanpage)

Sinner-Lehecka in diretta, il risultato live a Indian Wells: 6-3 Jannik nel primo set: Streaming con Sky Go e NOW. 6-3 Sinner nel primo set. Sinner e Lehecka non si sono mai sfidati in un incontro ATP. Chi vincerà affronterà in semifinale sabato Alcaraz o Zverev. Nell'altra parte del ...fanpage

Santopadre: “Sinner è un orgoglio per l’Italia. Berrettini Sono contento per il suo ritorno in campo” | VIDEO: Vincenzo Santopadre, allenatore di tennis, ha commentato il rendimento straordinario di Jannik Sinner in un'intervista rilasciata a TAG24.tag24

Daniil Medvedev sminuisce Jannik Sinner e gufa: La striscia di vittorie consecutive di Jannik Sinner non impressiona più di tanto Daniil Medvedev, ovvero lo sconfitto nella finale degli Australian Open. “Io stesso ho avuto due grandi serie ...sportal