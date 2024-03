Simeone | «Nostra gente un vantaggio! Come l’Inter l’anno scorso»

(Di giovedì 14 marzo 2024)fa i complimenti ai tifosi dell’Atletico Madrid dopo aver eliminato. Poi fa riferimento ai nerazzurri per il cammino in Champions League.? Diegoa Sky Sport dopo Atletico Madrid-Inter: «Abbiamo unche è la. Oggi stadio pieno assolutamente, nonostante le ultime brutte partite. I giocatori lo sentono, fa bene a loro. Abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra fortissima con due centravanti incredibili. Avevamo un piano che la squadra ha seguito anche dopo lo s. Abbiamo subito due contropiedi importanti, una palla gol con Riquelme e Memphis che ha colpito il palo. Alla fine, siamo riusciti a sostenere la partita fino alla fine e i rigori sono andati dalla ...

