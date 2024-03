Silent Hill 2 Remake | la data di uscita è stata svelata da un retailer?

La data di uscita di Silent Hill 2 Remake potrebbe essere più vicina del previsto. Lo sperano i fan dopo che il gioco ha ricevuto la classificazione in Corea del Sud. L’ente di classificazione non ... (game-experience)

Durante il recente State of Play di Sony, Konami e Bloober Team hanno mostrato in azione il loro Silent Hill 2 Remake, tuttavia il GamePlay non ha convinto i giocatori e le critiche non sono tardate ... (gamerbrain)