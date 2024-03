Si spacciano per Carabinieri per truffare | sos dall’Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Da diversi giorni vengono segnalate nella nostra zona telefonate di falsicon lo scopo di ricevere notizie da persone anziane. E’ importante segnalare eventuali casi analoghi”. A lanciare l’allarme per primo il Comune di Summonte, ma a catena sono tanti i sindaci in particolare della bassa irpinia che invitano la propria popolazione fragile, ma non solo, a prestare la massima attenzione. Il borgo irpino sarebbe infatti stato presa di mira da truffatori che inscenerebbero a danno delle persone anziane raggiri con l’intento di carpire loro dati sensibili e personali, tanto che la stessa amministrazione comunale è voluta scendere in campo per avvisare la popolazione. “Quanti siete in famiglia? Fino a che ora state in casa? Ci fornite le vostre generalità?”: alcune delle domande più ricorrenti al telefono dai finti ...