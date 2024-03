Si sentono male sul bus durante una gita | 20 studenti ricoverati per intossicazione alimentare

Momenti di paura in una scuola di Perugia. Così come segnala La Nazione, quattro bambini, al termine delle lezioni, avrebbero manifestato disturbi di diversa entità. Uno di loro è stato addirittura ... (orizzontescuola)

Transgender, queer, Lgbtqia+, fluidi o fluide: 10 libri per capire e per capirsi: Ci sono persone che non sentono di appartenere alle categorie di genere maschile e femminile e hanno il desiderio e la necessità di identificarsi come MtF (male to Female) donna transgender, a cui è ...amica