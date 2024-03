Si schianta al volante Prete positivo alla coca Era già sotto inchiesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Aleffetto dellaina. Con questa accusa un sacerdote colombiano, don Daniel Arturo Cardenas, parroco a Rivisondoli (L’Aquila), è stato denunciato dpolizia stradaleprocura di Sulmona dopo un incidente stradale. All’uomo, già indagato per un altro incidente, è stata ritirata la patente di guida. Il parroco stava rientrando in Alto Sangro dopo una cena cui aveva preso parte a Pratola Peligna quando, all’altezza della località Santa Brigida, è uscito fuori strada con l’auto, una Toyota, finendo contro il guardrail. Immediatamente soccorso dai passanti e dagli altri automobilisti, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sulmona dove i medici gli hanno applicato tre punti di sutura sulla testa. Qui, all’esito degli esami svolti per prassi, si è scoperta la positività ...