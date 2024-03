SI RIAPRE TUTTO! Lisa Vittozzi vince la sprint di Canmore | affonda Tandrevold | Coppa del Mondo sul filo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)torna al successo in unadideldopo l’unica vittoria nel format di gara ottenuta il 10 gennaio 2019 ad Oberhof (Germania): a(Canada) l’azzurra mette in riga tutte le avversarie,la corsa alla classifica generale ed ovviamente partirà in una situazione di vantaggio dalla pursuit di sabato.ora è a soli 7 punti dalla norvegese Ingrid Landmark, oggi 17ma, la quale conserva il pettorale di leader della classifica generale e porta a casa ladi specialità per appena 8 punti sulla transalpina Justine Braisaz-Bouchet. Nella 7.5 kmfemminilecentra la sesta vittoria individuale in ...