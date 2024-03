«Si impicca» il vicepresidente di Lukoil | è la quarta morte sospetta nell’azienda contraria all’invasione dell’Ucraina

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildel gruppo petrolifero russo, Vitaly Robertus, è morto improvvisamente all’età di 54 anni. Secondo il comunicato diffuso dalla compagnia, rilanciato da Sky News, il dirigente è morto “improvvisamente”. Alcuni canali russi, tra i quali Astra e Baza, hanno poi aggiunto che l’uomo si sarebbe suicidato. Quella di Robertus è l’ultima in una serie di morti misteriose tra gli alti dirigenti del settore petrolifero e del gas russo. Il corpo di Robertus è stato trovato nell’ufficio dellaa Mosca. Secondo le ricostruzioni circolate, prima della sua, aveva chiesto delle pillole per il mal di testa e si era chiuso nel suo ufficio per diverse ore. I dipendenti avrebbero trovato il suo cadavere dopo aver forzato la porta. La causa dellasarebbe asfissia. Nel suo ...

