Sì alla telecamera al sottopassaggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) PONTEDERA Nuove telecamere neldella passerella che porta la Villaggio scolastico e un nuovo lampione in via Rio Pozzale a Pardossi. Sono i risultati ottenuti nel consiglio comunale di ieri dai consiglieri Matteo Bagnoli e Franco Valleggi che si sono visti approvare le due rispettive mozioni volute "per migliorare la sicurezza pubblica a Pontedera e Pardossi". Per quanto riguarda i nuovi occhi elettronici in un luogo quotidianamente frequentato da centinaia di studenti. "La nostra proposta per l’instzione di telecamere di sorveglianza nelpedonale della passerella è stata accolta con favore e approvata dal consiglio comunale – dicono i due consiglieri di Fratelli d’Italia –. Ascoltando le preoccupazioni dei nostri cittadini, in particolare degli studenti del Villaggio scolastico, abbiamo agito per ...