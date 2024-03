(Di giovedì 14 marzo 2024) Il lungo percorso di avvicinamento ai Campionati2024 disi è ormai concluso e domani arriverà finalmente il momento di scendere sul ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) per la prima giornata della rassegna iridata. L’Italia si presenta all’appuntamento più importante della stagione con grandi ambizioni, anche se non mancano di certo alcune incognite. Quest’oggi è stata pubblicata la composizione delle batterie dile competizioni in programma, ufficializzando dunque automaticamente anche le scelte tecniche delle varie Nazionali. In chiave azzurra è arrivata la conferma della presenza diine tre le, mentre bisognerà attendere domani per capire se la fuoriclasse ...

Do You Miss the Dirt Race Yet: The problem lies deeper than (track) surface level. Switching from dirt to concrete isn’t going to fix the spring Bristol date so long as the Next Gen car produces this much downforce. And while ...frontstretch

Short track, gli italiani iscritti alle singole gare individuali dei Mondiali: Arianna Fontana e Pietro Sighel al via in tutte le distanze: Il lungo percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali 2024 di Short track si è ormai concluso e domani arriverà finalmente il momento di scendere sul ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) per la ...oasport

Short track, Mondiali a Rotterdam: Arianna Fontana separata in casa. Farà solo le gare individuali, ma non la staffetta mista insieme ai compagni: Arianna Fontana tornerà in una competizione ufficiale due anni dopo l’Olimpiade di Pechino, che l’ha vista diventare la sportiva italiana donna più medagliata ai ...ilmessaggero