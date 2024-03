Shomurodov | “Felice di essere un eroe per l’Uzbekistan A Cagliari sto bene | mia

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Sono un ragazzo normale, che ama la famiglia e la sua passione per il calcio. Mi godo queste cose con mia moglie e i due bambini", ammette

Infermeria: recuperi complicati ma ancora possibili

VALUTAZIONI. “Adesso vediamo: stanno tutti evolvendo al positivo. Però bisogna vedere quali situazioni non mi permettono di rischiare“: così Ranieri in conferenza stampa verso la trasferta di Monza.calciocasteddu

Cagliari, Shomurodov: “All’inizio non ero pronto, devo continuare così”: Visualizzazioni: 146 L’attaccante del Cagliari Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni del Corriere Dello Sport, in merito alla stagione del club sardo e non solo. Cagliari, le parole di Shomurodov D ...calciostyle

Empoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla: Visualizzazioni: 46 La 29esima giornata di Serie A si apre al Castellani dove si affrontano Empoli-Bologna. Felsinei per coltivare sogno europeo, Nicola per la salvezza. Indice Qui Empoli Nonostante l ...calciostyle