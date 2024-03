Sguardi dal Mondo | mostra fotografica di Riccardo Acerbi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 15 marzo ore 18.00 a Palazzo Velli (Piazza Sant’Egidio 10, Roma) si inaugura ladal, personale dia cura di Ludovica Palmieri. La, voluta e prodotta da Alberto de Marinis, mecenate e appassionato d’arte, visitabile fino al 23 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, si compone di un nutrito corpus di fotografie e due installazioni video, che conducono i visitatori in un metaforico viaggio attraverso diversi Paesi particolarmente rappresentativi per l’artista. Italia, Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Sud Africa, Paesi dell’Est, nella visione di, attore per professione e fotografo per passione, vengono raccontati attraverso una serie di immagini intime, a tratti ...