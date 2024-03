Sfoglia dolce | ripiena di tanta crema golosa!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questoha un guscio sottilissimo, croccante e fragrante di pasta fillo e un ripieno cremoso. Per ottenere quella crosticina ambrata e invitante, dobbiamo sovrapporre più fogli di pasta fillo, spennellandoli man mano con il burro. Personalmente, ricorro a quelli già pronti per velocizzare il tutto e per praticità, ma volendo possiamo preparare anche quelli con le nostre mani. La farcitura, invece, è unaa base di semolino e latte, profumata al limone. Giacché utilizzeremo la scorza, badiamo di scegliere un agrume biologico e non trattato, per evitare la presenza di sostanze nocive. Questa delizia va presentata spolverata da zucchero e velo e cannella, il che la rende davvero irresistibile. È un trionfo di aromi che ben si sposano tra di loro e convincono anche i palati più raffinati. I miei figli ne vanno matti. Proviamo a prepararla ...