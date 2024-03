Serie B e C donne Project | un ko doloroso Scivola il Capra Team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Faenza Basketchiude il girone d’andata della Poule Play Off, perdendo 58-63 (9-21; 28-29; 42-48) in casa dell’Happy Basket Rimini. Un ko che complica la corsa per le prime tre posizioni che valgono la qualificazione alla fase successiva. Nel prossimo turno le faentine giocheranno sabato alle 21.15 in casa delle Sisters Zola Predosa. Il tabellino di Faenza: Edokpaigbe 20, Panzavolta 1, Porcu 14, Manaresi 1, Gori, Ciuffoli C., Morsiani 10, Grande 6, Bernabè 4, Ciuffoli E. 2. All.: Sferruzza Classifica: Puianello, Happy Basket Rimini, Zola Predosa e Cavezzo 10; Magika Castel San Pietro e Faenza 6. Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2. C Femminile IlRavenna perde 51-62 (16-16; 28-31; 36-47) in casa del CM Bologna eal terzo posto. Una sconfitta comunque indolore, perché la qualificazione ai ...