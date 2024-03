Serie A | torna sui campi l’iniziativa “Keep Racism Out”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) LegaA e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo insieme con la campagna di sensibilizzazione “Out” per combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma “Insieme. Ovunque”. In occasione della 29ª e 30ª Giornata dionato, infatti, saranno promosse numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. Con il messaggio “Out. Together. Everywhere”, infatti, la campagna della LegaA punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forte contro il razzismo anche al di fuori del mondo calcistico. In ogni stadio il podio portapallone, l’arco di ...