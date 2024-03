Serie A | La Salernitana pretende 20 milioni da un giocatore per essersi rifiutato di giocare

(Di giovedì 14 marzo 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Situación más que surrealista la que se está viviendo en laA y concretamente en la. El conjunto de la ciudad de Salermo se encuentra en la última posición de la primera división italiana, totalmente hundido a once puntos de los puestos de permanencia. No acaba aquí porque más allá los malos resultados del equipo, parece que el ambiente dentro de la plantilla no es el mejor. De hecho, Boulaye Dia, exfutbolista del Villarreal entre otros, ha sido sancionado en varias ocasiones por actos de indisciplina. Además, después de plantar al entrenador hace apenas dos jornadas enA negándose a saltar al césped después de salir como suplente, el futbolista ha sido totalmente apartado del equipo. Ahora, de ...

Le Probabili formazioni di Salernitana-Lecce , match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sfida salvezza delicatissima allo stadio Arechi. I campani vogliono vincere per ... (sportface)

Salernitana, Iervolino: "Ma quale ritorno in Serie B, ho speso 75 milioni di soldi miei"

Ritornare in Serie B per me non era una possibilità eppure sta capitando. Non per questo però dobbiamo buttare tutto all’aria". Mancano 10 partite da qui alla fine del campionato: la Salernitana, per ...areanapoli

Pres. Salernitana incredulo: "Spesi 75mln, la Serie B non era neanche una possibilità": Dieci per acquistarla, gli altri per stabilizzare la Salernitana in A. E da qui a fine campionato ne metterò altri 10". Non è un budget da piccola. "Sono abituato a lanciare il cuore oltre l’ostacolo.tuttonapoli

Salernitana-Lecce: curiosità e statistiche: Visualizzazioni: 122 Salernitana–Lecce, match valido per la 29ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo ‘Stadio Arechi’ di Salerno Sabato 16 Marzo alle ore 18:00. Nessun pareggio nelle 3 sfide i ...calciostyle