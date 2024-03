Sergio Lombardo | “Una programmatica differenza” | Arezzo 26 marzo – 2 giugno 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nell’ambito del progetto Galleria Aperta, a cura di Alessandro Sarteanesi e Marco Pierini, organizzato dalla Fondazione Guido d’e dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza, con il patrocinio del Ministero della Cultura, la città diospita dal 26al 2la mostra. Una– a cura di Moira Chiavarini e Simone Zacchini – con la collaborazione dell’Archivio. La mostra diripercorre la lunga e poliforme carriera di(Roma, 1939), protagonista centrale, sia come artista che come teorico, dell’avanguardia italiana degli ultimi sessant’anni. Ad un’accurata selezione di opere pittoriche, ...

