Sequestro di beni per circa dodici milioni di euro | accusa | riconducibili a clan barese Polizia

beni per circa dodici milioni di euro complessivi vengono sequestrati in queste ore dalla Polizia . La misura è nei confronti di tredici persone ed i beni sono ritenuti riconducibili al clan ... (noinotizie)

Il tribunale del riesame di Torino ha accolto in parte il ricorso per "vizio di motivazione" presentato dai legali di John Elkann e Gianluca Ferrero in relazione al materiale sequestrato lo scorso 7 ... (ilgiornale)