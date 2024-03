Sequestrati deposito per autodemolizioni e carrozzeria abusivi | Titolare segnalato alla Procura

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Teramo - Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di unpersu un'area di 8.500 metri quadrati. Oltre 100 auto in disuso e pezzi di ricambio sono stati scoperti stoccati in unfatiscente, che fungeva anche da autofficina, senza le autorizzazioni richieste per legge e violando le normative ambientali. L'intervento delle autorità è scattato dopo che la Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova e del Gruppo di Teramo ha rinvenuto pneumatici, batterie, olio esausto, vernici per auto e altri rifiuti di vario genere nell'area in questione. Inoltre, è stato individuato un container, presumibilmente utilizzato come abitazione o ricovero temporaneo per i lavoratori dell'autofficina e della, ...