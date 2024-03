Senza campo non ci sto Le Zebre di Parma in aiuto del Saronno Rugby

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nuovo prestigioso contributo per la campagna #noncisto del, per la richiesta di unda gioco regolamentare. Da tempo la società saronnese si trovaundedicato in città. I giovani atleti si stanno dividendo da qualche mese tra ildel Matteotti, affidato all’Fbc, e lo stadio comunale. La società ha mostrato grande intraprendenza portando anche i piccoli a giocare al parco del Lura, ma la necessità di unè sempre più stringente. A inizio stagione oltre un centinaio di persone, in rappresentanza delle famiglie dei piccoli atleti, hanno firmato una lettera aperta per l’amministrazione per chiedere una soluzione più consona. Subito dopo è iniziata la campagna ...

Prima la vittoria del centrosinistra in Sardegna con Alessandra Todde (Movimento 5 Stelle) nuova presidente della regione, poi quella del centrodestra in Abruzzo dove il presidente uscente Marco ... (open.online)

«Il Barcellona sarà senza centrocampo titolare , è il momento migliore per affrontarlo» . Lo dice Paolo Condò a Sky Sport. Condò: «Se c’è un momento per colpire il Barcellona è questo. È senza il ... (ilnapolista)

E alla fine il centrosinistra, seppur senza Azione, ha trova to il candidato in Basilicata . Lo annunciano con una nota congiunta (inviata dal M5s) la formazione civica ‘ Basilicata Casa Comune’, il ... (ilfoglio)

Saverio La Ruina porta in scena “Via del popolo” a San Lorenzo in campo e Arcevia: «Borghi Senza più relazioni»: Vincitore del Premio Ubu 2023, “Via del popolo” di e con Saverio La Ruina è in programma in due teatri delle Marche: venerdì 15 marzo ore 21,15 al Teatro Tiberini di San Lorenzo in campo (0721 849053) ...corriereadriatico

Barbie The Icon Celebration, biografia rinnovata per il 65/o: L'edizione aggiornata comprende una nuova sezione dedicata alle Barbie Role Models e Inspiring Women, le più recenti linee pensate per scoprire figure del mondo contemporaneo e del passato che hanno ...ansa

Che ne sai tu di un campo… largo, giusto o coeso La sfida di maggioranza e opposizione alla definizione più efficace: campo largo No, campo giusto, anzi forse è meglio campo coeso. La politica italiana si interroga, in questi giorni, su quale definizione dare alle alleanze ...tag24