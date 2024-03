Seno | trasparenze e dintorni | storia politica del nude look

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vedo, non vedo, vedo benissimo. Il, da sempre fonte di scandalo e di desiderio, è tornato protagonista sui red carpet e in passerella. Da Saint Laurent a Chloé, da Emporio Armani a Blumarine, gli abitiindossati senza reggisi impongono come tendenza del 2024: li abbiamo visti apparire nelle sfilate della Primavera/Estate 2024 e poi tornare, ancor più sorprendenti, sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-25. Basta sbirciare iall’after party degli Oscar (nonché i social) per capire che gli abiti trasparenti sono qui per restare. E forse non è solo una questione di tendenze: in quel dialogo tra corpo e abito che è la moda, la nudità ha sempre avuto un significato più ampio della seduzione. ...