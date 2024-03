Sei Nazioni 2024 | Italia | scelto il XV per sfidare il Galles a Cardiff Out Capuozzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si chiude sabato il Guinness Seie gli azzurri di Gonzalo Quesada scenderanno in campo a, dove sfideranno il. Una sfida che potrebbe valere il terzo risultato utile consecutivo per l’, un potenziale podio, ma anche il rischio dell’ultimo posto. E il ct azzurro hail XV peri britannici. Tre cambi per gli azzurri rispetto alla Scozia e un’assenza pesante nel triangolo allargato, con Angenon inserito nei 23 di giornata e al suo posto partirà titolare Lorenzo Pani. In mediana, invece, Stephen Varney viene preferito a Martin Page-Relo, che va in panchina, mentre in terza linea torna a numero 8 Lorenzo Cannone, con Ross Vintcent che va anche lui in panchina. Panchina dove Quesada sceglie un uomo di ...