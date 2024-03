Se trovi questi insetti spaventosi in casa | ecco cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sebbene tutti noi siamo destinati a incontraredi un tipo o dell’altro inin determinati periodi dell’anno, ci sono alcuniche la maggior parte di noi può evitare. Se vivete in una zona rurale, sarete abituati a mosche, formiche, ragni e simili che si insediano, o almeno tentano di farlo, nella vostradurante i mesi estivi e oltre. Alcune persone non si lasciano intimorire dall’invasione annuale di, altre sono meno, diciamo così, tolleranti all’idea. I ragni che costruiscono le loro ragnatele negli angoli dimia possono essere tollerati e le mosche che ronzano in cucina non mi rovinano la giornata. Tuttavia, non sono d’accordo con i dermatteri (noti anche come ”forbicine”)… Sicuramente avrete visto una forbicina in ...