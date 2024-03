“Se lo dici è violenza” | i manifesti della campagna e la versione rivolta agli uomini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 - "Non vai da nessuna parte, senza di me sei una fallita": questo il messaggio inserito a caratteri cubitali nel terzo dei doprevisti per laregionale "Se te lo dice è", uno per ogni mese del 2024. La novità del mese di marzo introdotta dall'iniziativa è che per ogni manifesto, da ora in poi, sarà stampata una doppia: una dedicata alle donne vittime die una indirizzata inveceche la commettono. L’iniziativa Per l'anno 2024, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di lanciare la"Se te lo dice è", per affrontare un problema spinoso e purtroppo ancora presente come quello...