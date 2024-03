“Se l’è infilato in bocca | che schifo” Grande Fratello | Paolo sorpreso dalla telecamera proprio in quel momento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Come ogni mercoledì sera gli inquilini delhanno organizzato il tanto atteso aperitivo settimanale. Anche questa volta ad occuparsi della cena è stata Rosy Chin, seconda finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione dei social. Con l’aiuto di alcuni suoi coinquilini, la chef ha preparato delle gustose piadine e degli sfiziosi spiedini di pomodoro e mozzarella. A mancare non sono di certo stati i salumi, le patatine e lo spritz. Prima di iniziare la cena, con i calici rivolti verso l’alto, Giuseppe Garibaldi ha deciso di brindare a Rosy – nonché la seconda finalista del– e a tutti i presenti che, per molti mesi, hanno condiviso momenti indimenticabili: “Alla seconda ...