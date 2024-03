Scommesse | 10 partite per 12mila euro | ha vinto in questo modo

(Di giovedì 14 marzo 2024), 10per: una schedina incredibile ha permesso di centrare un colpo veramente importante a Messina. Ecco quello che è successo Siamo convinti che al gol di Llorente, quello che ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di pareggiare all’ultimo secondo il match contro la Fiorentina, ha esultato alla grandissima. Perché il bravo e fortunato giocatore di Messina aveva deciso di pronosticare con una X il match del Franchi. E non era l’unico pareggio messo nella “bolletta”, visto che c’erano anche quelli della Juventus contro l’Atalanta e quello del big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool. Quindi assai più bravo che fortunato incaso. Koopmeiners esulta dopo il gol del pareggio contro la Juventus (Lapresse) – Juvelive.itDieci, ...

Scommesse , ha piazzato lo stesso pronostico su 23 partite e ha centrato una vincita clamorosa . Ecco dove è successo e quanto ha vinto Per uno scommettitore di Palermo è stato un weekend ... (ilveggente)

Nel 2023 sono state identificate 1.329 partite sospette (+9% rispetto al 2022), in 12 diversi sport e in 105 Paesi, su oltre 850mila eventi monitorati da Sportradar Integrity Services, l’unità di ... (sportface)

Scommesse sospette , il documento UFFICIALE con tutte le partite entrare nei radar delle segnalazioni. Il calcio è quello più colpito Numeri in aumento rispetto al 2022. E non è un bel segnale. ... (ilveggente)

Via Cavour, rapinatori armati di martello assaltano un centro Scommesse: Due uomini incappucciati hanno fatto irruzione nell'agenzia Goldbet, che si trova a poche decine di metri dal Teatro Massimo, poco prima che iniziassero le partite di Champions. Bottino di circa 2 mil ...palermotoday

Palermo, falce e mazzuolo per rapinare il centro Scommesse: PALERMO – Assalto ieri sera, mercoledì 13 gennaio, all’agenzia GoldBet di via Cavour a Palermo. Intorno alle 20:30 due rapinatori hanno fatto irruzione nel centro Scommesse armati di falce e mazzuolo.livesicilia

Palermo, rapinato centro Scommesse in via Cavour: Ieri sera intorno alle 20.30 due rapinatori hanno fatto irruzione al GoldBet di via Cavour a Palermo. A volto coperto e armati falce e mazzuolo, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnar ...mondopalermo